Президент Ирана: Массовая явка людей на демонстрации – это ответ американским заговорам

11 февраля 2018 13:52 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил огромную явку людей на демонстрации в честь годовщины победы Исламской Революции по всей стране и назвал это ответом на заговоры США, сообщает ИРНА.

"Беспрецедентное участие людей в демонстрациях было ответом на новые заговоры США против нашей нации", - сказал президент Рухани журналистам в ходе общенациональных церемоний, посвящённых 39-й годовщине победы Исламской Революции в Иране.

Рухани присоединился к миллионам людей на улице Азади, которые вместе с народом в других частях Ирана отмечают годовщину победы Исламской Революции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Главы МИД Узбекистана и Ирана обсудили перспективы двусторонних отношений
Узбекистан 11 февраля 11:22
Глава МИД Узбекистана и президент Ирана обсудили ситуацию в Афганистане
Узбекистан 11 февраля 11:17
Тегеран опроверг сообщения о перехвате Израилем "иранского беспилотника"
Израиль 10 февраля 19:14
Израиль закрыл для полетов часть воздушного пространства
Израиль 10 февраля 13:06
На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Израиль 10 февраля 11:32
Израиль опроверг данные, что сирийские ПВО сбили больше одного самолета
Израиль 10 февраля 11:18
Израиль нанес удар по иранским системам управления беспилотниками в Сирии
Израиль 10 февраля 10:02
Израиль сбил иранский беспилотник
Политика 10 февраля 08:59
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 8 февраля 23:43
Президент Ирана обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Политика 8 февраля 01:05
В Иране заявили, что не позволят США разделить Сирию
Иран 7 февраля 18:17
Новый кабмин Германии выступает за полную реализацию соглашения по Ирану
Европа 7 февраля 16:44
ВС Ирака начала операцию по освобождению северных нефтеносных районов страны
Другие страны 7 февраля 14:02
Посол Ирана рассказал, на что пойдут средства от продажи нефти России
Экономика 7 февраля 12:26
Тегеран разработал меры на случай разрыва ядерной сделки
Ядерная программа 7 февраля 12:25
Иран готов подписать контракты с российскими нефтегазовыми компаниями
Экономика 7 февраля 11:55
Вслед за Азербайджаном РФ и Индия окажут Ирану поддержку в рамках "Север-Юг"
Бизнес 7 февраля 11:29
Роухани призвал РФ и Турцию усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии
Политика 6 февраля 16:59