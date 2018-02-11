Президент Ирана: Массовая явка людей на демонстрации – это ответ американским заговорам

Президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил огромную явку людей на демонстрации в честь годовщины победы Исламской Революции по всей стране и назвал это ответом на заговоры США, сообщает ИРНА.

"Беспрецедентное участие людей в демонстрациях было ответом на новые заговоры США против нашей нации", - сказал президент Рухани журналистам в ходе общенациональных церемоний, посвящённых 39-й годовщине победы Исламской Революции в Иране.

Рухани присоединился к миллионам людей на улице Азади, которые вместе с народом в других частях Ирана отмечают годовщину победы Исламской Революции.

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