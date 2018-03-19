Евросоюз намерен сделать все для сохранения ядерной сделки с Ираном

19 марта 2018 21:26 (UTC+04:00)

ЕС намерен сделать все возможное, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, встреча глав МИД стран-членов союза продемонстрировала единство этой позиции, заявила в понедельник на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Могу сказать вам, что я увидела единство за переговорным столом по вопросу сохранения ядерного соглашения и необходимости сделать все, что мы можем, чтобы все стороны оставались привержены его полному выполнению", — сказала она.

Могерини подтвердила, что на переговорах не поднимался вопрос о введении каких-либо дополнительных санкций в отношении Ирана.

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