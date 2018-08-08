Глава МИД Ирана: мир устал от односторонних действий США

8 августа 2018 00:12 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что мир устал от одностороннего подхода США к различным вопросам. Соответствующую позицию руководитель внешнеполитического ведомства выразил во вторник в своем Twitter, передает ТАСС.

"Гнев и твиты не изменят того факта, что мир по горло сыт односторонними действиями США. Остановка торговли США и уничтожение 100 тыс. американских рабочих мест - это прекрасно для нас, но мир не последует за импульсивными "твиттерными" диктатурами. Просто спросите ЕС, Россию, Китай и десятки других наших торговых партнеров", - написал Зариф.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Первая часть санкций США возобновила действие в ночь с понедельника на вторник. Эти ограничительные меры охватят, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

Евросоюз ввел в действие во вторник в 6:00 (7:00 мск) европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций. Как позднее пояснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США.

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