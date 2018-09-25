Роухани призвал США вернуться к переговорам в рамках ООН

25 сентября 2018 22:52 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани во вторник призвал США вернуться за стол переговоров в рамках резолюции СБ ООН и отменить введенные Вашингтоном антииранские санкции, передаёт РИА Новости.

"Резолюция СБ ООН 2231 — это не просто листок бумаги. Мы приглашаем вас вернуться к (соблюдению) резолюции Совбеза, мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули", — сказал Роухани, выступая на 73-й сессии генассамблеи ООН.

Резолюция СБ ООН 2231 утвердила Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, из которого в 2018 году вышли США.

Также Роухани отметил, что возобновление переговоров невозможно на фоне санкций и угроз, введенных США против Ирана.

"Иран ясно говорит: никаких войн, угроз, никаких санкций, никакого притеснения, а действия в соответствии с (международным) правом, выполнение взятых на себя обязательств", — сказал президент.

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