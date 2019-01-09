В урегулировании сирийского кризиса велика роль Ирана – МИД Турции

9 января 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В урегулировании сирийского кризиса велика роль Ирана, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги основных политических событий 2018 года. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Иран является одним из важных игроков в Сирии.

Чавушоглу также сказал, что Турция ведет консультации с Ираном в вопросе урегулирования сирийского кризиса, и в частности связанного с Идлибом.

Напомним, что ранее спикер парламента Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция, Россия и Иран смогли предотвратить кризис в сирийском Идлибе.

Он отметил, что благодаря усилиям этих стран удалось предотвратить новый поток беженцев из Сирии.

Отметим, что в 2018 году в российском городе Сочи лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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