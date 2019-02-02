В Иране заявили об успешных испытаниях новой крылатой ракеты

Иран успешно провел испытания новой крылатой ракеты дальнего действия Hoveyzeh. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в субботу заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Крылатая ракета Hoveyzeh прошла успешные испытания и, преодолев дистанцию в 1,2 тыс. км, достигла своей цели", - приводит агентство France Presse (AFP) его слова. По данным Хатами, ракета "будет полностью готова [к использованию] в кратчайшие сроки и сможет совершать полеты на очень низких высотах".

Ранее телеканал Press TV сообщил о презентации новой крылатой ракеты Hoveyzeh в Иране. По словам Хатами, дальность полета "Ховейзе" составляет более 1350 км. Представленная ракета стала важнейшим достижением оборонной отрасли страны после крылатой ракеты Soumar с дальностью 700 км, презентация которой состоялась в 2015 году.

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