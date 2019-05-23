КСИР: Иран полностью контролирует действия американских кораблей в регионе

Вооруженные силы Ирана полностью контролируют действия американских военных кораблей на Ближнем Востоке, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Военные корабли, которые находятся в Персидском заливе, находятся под полным контролем военно-морских сил КСИР и армии, беспокоиться не о чем", - цитирует высокопоставленного иранского военного агентство Fars.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

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