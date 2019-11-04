В Иране анонсировали начало строительства второго блока АЭС "Бушер"

4 ноября 2019 17:01 (UTC+04:00)

Заливка бетона под второй блок АЭС "Бушер" начнется на следующей неделе. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Надеюсь, через неделю мы начнем бетонирование", - сказал он на пресс-конференции, показанной иранским государственным телевидением.

В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока - в 2026 году.

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