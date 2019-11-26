В Иране проходят проправительственные митинги

26 ноября 2019 00:53 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - В понедельник в Тегеране сплотились тысячи сторонников иранского режима.

Как передает Trend, митингующие обвинили Соединенные Штаты и Израиль в подстрекательстве к самым жестоким антиправительственным протестам за последние десять лет в Иране.

"Amnesty International" заявила в понедельник, что зарегистрировала по меньшей мере 143 протестующих, убитых в антиправительственных демонстрациях, которые начались 15 ноября после объявления о повышении цен на бензин. Протесты стали наихудшими антиправительственными беспорядками в Иране, по крайней мере, с тех пор, как власти подавили «зеленую революцию» против фальсификаций на выборах в 2009 году.

Правительство обвиняет "головорезов", связанных с США, Израилем и Саудовской Аравией, в разжигании беспорядков на улице.

Хосейн Салами, главный командующий элитной Революционной гвардии Ирана, предупредил Соединенные Штаты и их региональных союзников, чтобы они не подталкивали Тегеран к разрушительным репрессиям за то, что он считает своей поддержкой «мятежников».

«Мы проявили сдержанность ... Но мы уничтожим наших врагов ... Америку, Израиль и Саудовскую Аравию, если они пересекут наши красные линии», - заявил Салами проправительственным демонстрантам на площади революции в Тегеране, сообщает государственное телевидение.

На иранском телевидении транслировались прямые трансляции скандирования «Смерти Америке» и «Смерти Израилю». Иранские чиновники поддержали спонсируемый государством митинг в ответ на западные заявления солидарности с протестующими ранее

«Я рекомендую, чтобы они (зарубежные страны) посмотрели сегодняшние марши , чтобы увидеть, кто настоящие люди в Иране и что они говорят», - сказал официальный представитель МИД Аббас Мусави.

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