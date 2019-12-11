ООН не выявила связи Ирана с атаками на предприятия Saudi Aramco

Эксперты ООН не смогли доказать участие Ирана в сентябрьских атаках на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на доклад генсека ООН Совету Безопасности.

"[ООН] не может независимо установить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при атаке, имеют иранское происхождение или были переданы [Ирану] в нарушение резолюции СБ ООН", - отмечается в документе.

В то же время в докладе говорится, что анализ крылатых ракет и беспилотников, найденных на месте атаки, продолжится. СБ будет проинформирован о новых результатах расследования, отметил генсек ООН.

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