Китай направил Ирану гуманитарную помощь

Китай передал Ирану гуманитарную помощь для борьбы с распространяющейся в стране эпидемией, вызванной коронавирусом. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный секретарь Фонда развития мира на Ближнем Востоке Чэнь Синьхуэй, передает Trend.

"Для того чтобы помочь иранскому народу преодолеть вызванные эпидемией коронавируса трудности, наш фонд запустил общенациональную благотворительную программу "Расстояние не может разделить настоящих друзей". Эта кампания получила позитивный отклик как со стороны населения страны, так и представителей малого и среднего бизнеса, которые приняли в ней самое активное участие. Несмотря на все сложности, которые мы сами испытываем от вспышки инфекции, нам удалось собрать необходимые товары на общую сумму более 1,6 млн юаней (около $290 тыс.) для направления иранскому народу", - заявил генеральный секретарь организации.

Как уточнил Чэнь Синьхуэй, иранской стороне передано около 1 тыс. защитных комплектов, медицинские маски, дезинфицирующие средства и другая продукция. "Многие простые китайцы проявляют заботу о жителях Ирана и готовы оказать им всю посильную помощь", - добавил он.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике - 8042, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.