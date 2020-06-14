Джахангири: несмотря на санкции и давление США экономика Ирана растет

Политика 14 июня 2020 00:29 (UTC+04:00)
Джахангири: несмотря на санкции и давление США экономика Ирана растет

Ссылаясь на давление США с целью разрушения экономики Ирана, первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири заявил, что несмотря на санкции и давление со стороны США и их союзников экономика Ирана растет, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"У американцев не было никакой цели, кроме как создавать препятствия на пути прогресса Ирана, но они не достигли своей цели. Несмотря на экономические проблемы, вызванные санкциями, в последние годы в стране ежегодно создавалось от 500 000 до 600 000 новых рабочих мест", - сказал он.

"Согласно ядерной сделке, ограничения на поставки оружия в Иран будут сняты в ближайшие несколько месяцев, и мы сможем покупать оружие и продавать отечественную продукцию", - добавил он.

Джахангири отметил, что американцы хотят предотвратить снятие эмбарго на поставки оружия, и они начали подготовку к этому.

По его словам, "несомненно, с помощью сплоченности и национального единства мы можем преодолеть кризис и трудности".

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