МИД Китая: Пекин придает большое значение развитию отношений с Ираном
Отвечая на новости о программе комплексного сотрудничества Ирана и Китая, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин придает большое значение развитию отношений со всеми странами, включая Иран, передает Trend со ссылкой на IRNA.
«Иран является дружественной для Китая страной, Тегеран и Пекин поддерживают нормальные обмены и сотрудничество», - отметила она.
В последние недели одобрение проекта документа о 25-летнем сотрудничестве между Ираном и Китаем широко освещалось как в официальных СМИ, так и в киберпространстве.
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