Генеральный директор МАГАТЭ посетил Национальный музей Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Национальный музей Ирана в рамках своего дипломатического визита в Тегеран вместе с заместителем директора по международным делам Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалванди, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Рафаэль Гросси посетил Национальный музей Ирана в рамках своего дипломатического визита в Тегеран вместе с Бехрузом Камалванди.

Во время посещения Музея Древнего Ирана Гросси познакомился с частью тысячелетней истории и цивилизации Ирана.

Во время этого визита, несмотря на ограниченные возможности, Гросси выразил большой интерес к древней иранской культуре и цивилизации, задав вопросы.