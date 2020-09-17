МИД Ирана призвал выполнять соглашение по Идлибу
Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел в среду телефонные переговоры со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Во время переговоров Старший помощник главы МИД Ирана призвал выполнять соглашение по Идлибу для предотвращения повторного возникновения напряженности.
Собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов, связанных с продвижением политического процесса, в том числе конституционный комитет Сирии, ситуацию в Идлибе и гуманитарную помощь САР.
Обе стороны выразили поддержку продвижению политического процесса в Сирии и продолжению работы Конституционного комитета.
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