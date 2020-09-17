США расширили список санкций по Ирану

Политика 17 сентября 2020 23:37 (UTC+04:00)
США расширили список санкций по Ирану

Соединенные Штаты включили в санкционный список по Ирану еще 45 иранцев и одного ливанца, а также четыре компании. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление вводит санкции против иранской кибергруппы, которая включает 45 граждан и одну компанию. Скрываясь за компанией Rana Intelligence Computing Company, иранское правительство долгие годы использует вредоносное программное обеспечение для преследования иранских диссидентов, журналистов и международных компаний", - утверждается в тексте. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, власти Ирана используют "разведку для преследования невинных граждан и компаний, для продвижения своей дестабилизирующей повестки в мире".

Рестрикции также касаются компаний, якобы связанных с движением "Хезболлах". "Санкции вводятся в отношении двух ливанских компаний Arch Consulting и Meamar Construction, которыми владеют <...> или руководят [представители] "Хезболлах", - отмечается в тексте.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американский санкционный список лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, иранская группа причастна к незаконным действиям в отношении 15 стран Ближнего Востока и Северной Африки, в отношении "сотни физических и юридических лиц в 30 государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки". "Мы продолжим выявлять подобную деятельность Ирана, заставим режим заплатить, пока он не прекратит дестабилизирующую повестку", - говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Помпео.

По его версии, санкции являются очередным напоминанием того, какой "риск представляет для международной кибербезопасности и своих граждан Иран". Как заявил Помпео, США "не ослабят усилий по выявлению данных угроз, защите страны, друзей и союзников".

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