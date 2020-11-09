Зангане назвал возмездием санкции Трампа против Ирана

Министр нефти Ирана Бижан Зангане, комментируя санкции президента США Дональда Трампа против руководителей министерства нефти Ирана в последние дни его присутствия в Белом доме заявил, что эти санкции являются возмездными, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В последние дни присутствие Трампа в Белом доме привело к санкциям в отношении руководителей нефтяной отрасли под предлогом поддержки терроризма. Мы являемся жертвами терроризма, и эти санкции — месть в адрес Ирана", - сказал он на церемонии открытия 181 газового проекта в провинции Фарс, которая прошла в режиме видеоконференции.

По его словам, США ввели так много санкций против Ирана, что у Вашингтона практически не осталось возможностей для новых ограничительных мер.

Ранее США ввели санкции в отношении министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, а также ряда других граждан исламской республики, компаний и организаций, в том числе министерства нефти.