В Совбезе Ирана заявили, что в стране знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика

Иранские власти обладали данными о возможном покушении на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение 20 лет враги пытались его убить. Но до этого момента им это не удавалось", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Шамхани добавил, что "силы безопасности Ирана прогнозировали возможность такого действия".

По его словам, "разведка получала информацию, что Фахризаде является целью [для покушения], которое может произойти именно в том месте, где это случилось".