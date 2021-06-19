Глава МВД Ирана огласил итоговые результаты президентских выборов

БАКУ /Trend/ - На 13-х по счету президентских выборах в Иране с 71,9% (17,6 млн) голосов победил Ибрахим Раиси.

Об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции министр внутренних дел Ирана Абдурриза Рахмани Фазли, сообщает в субботу Trend.

По его словам, на президентских выборах из 59,3 млн избирателей проголосовали 28,3 млн человек, то есть в выборах приняло участие 48,8% избирателей.

Глава МВД добавил, что среди других кандидатов Мохсен Резаи набрал 3,4 миллиона (11,7%) голосов избирателей, Абдул Насер Хеммати - 2,42 миллиона (8,3%), Амир Хосейн Казизаде-Хашеми - около одного миллиона (3,4%) голосов избирателей.

3,72 миллиона голосов были сочтены недействительными.

Отметим, что 18 июня в Иране прошли 13-е по счету президентские выборы.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендовали четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрахим Раиси, заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)