Замглавы МИД Ирана и Великобритании обсудили двусторонние вопросы

Продолжая дипломатические консультации в Лондоне, заместитель министра иностранных дел Али Багери встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке Джеймсом Клеверли, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Али Багери встретился с Джеймсом Клеверли в министерстве иностранных дел Великобритании в четверг днем. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние вопросы и интересующие их вопросы.

Багери прибыл в Лондон вчера вечером во главе делегации для дипломатических консультаций и сегодня утром встретился с экспертами по иранским делам в британских аналитических центрах и представителями аналитических центров.