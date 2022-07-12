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Белый дом утверждает, что Иран собирается передать РФ беспилотники

Политика Материалы 12 июля 2022 02:44
Белый дом утверждает, что Иран собирается передать РФ беспилотники

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что американские власти "получили данные", согласно которым "Иран собирается передать России беспилотники", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По нашим данным, иранские власти собираются в сжатые сроки передать до нескольких сотен беспилотников, в том числе - аппараты, способные нести вооружение", - утверждал советник президента на брифинге в Белом доме.

"Мы не знаем, провел ли уже Иран поставки таких аппаратов", - добавил он.

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