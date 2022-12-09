Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

МИД Германии вызвал посла Ирана в Берлине

Политика Материалы 9 декабря 2022 10:04 (UTC +04:00)
МИД Германии вызвал посла Ирана в Берлине

Читайте Trend в

Внешнеполитическое ведомство ФРГ вызвало в четверг посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Берлине. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, иранский посол был вызван после сообщений о казни участника акции протеста в Иране. Более подробная информация о вызове не разглашается.

В четверг агентство Tasnim сообщило, что участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, был казнен. По его данным, мужчину звали Мохсен Шекари, он принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости