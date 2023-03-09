Суд в Иране завершил рассмотрение дела о сбитом украинском самолете

Иранский суд окончил рассмотрение дела о сбитом украинском самолете и вскоре вынесет вердикт. Об этом в четверг сообщил глава судебной организации вооруженных сил (ВС) Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разбирательство по делу о сбитом украинском самолете завершено, и скоро будет вынесен приговор", - цитирует его агентство Tansim.

Чиновник также выразил недовольство преждевременными высказываниями относительно возможного решения суда. "Необходимо дать судьям возможность вынести беспристрастное решение по этому важному делу", - подчеркнул он.

Всего было проведено 20 судебных заседаний.