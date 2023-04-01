Минюст США работает над конфискацией 1 млн боеприпасов, направлявшихся в Йемен из Ирана

Министерство юстиции США будет добиваться конфискации более 1 млн боеприпасов, который Иран переправлял хуситам в Йемен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты сорвали крупную операцию иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по контрабанде средств ведения войны в руки группировки боевиков в Йемен. Теперь Министерство юстиции добивается конфискации этого оружия, в числе которого более миллиона единиц боеприпасов и тысячи дистанционных взрывателей для гранатометов", - заявил Генпрокурор США Меррик Гарланд, его слова приводятся в релизе ведомства.

В свою очередь глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас отметил, что при помощи конфискации американские власти хотят не допустить попадания боеприпасов в "руки злоумышленников".

Минюст сообщает, что 1 декабря 2022 года или в ближайшие к этой дате дни американские военные перехватили боеприпасы, которые переправлялись по Аравийскому морю. Они смогли перехватить 1,063 млн винтовочных патронов и 24 тыс. крупнокалиберных патронов, а также около 7 тыс. бесконтактных взрывателей для реактивных гранат и 2 тыс. топлива для таких гранат.

"Действия правительства по конфискации являются частью более масштабного расследования в отношении иранской сети контрабанды оружия. Эта сеть занималась незаконной торговлей современными системами обычных вооружений и компонентами, осуществлялась она находящимися под санкциями иранскими организациями, которые непосредственно поддерживают ведущиеся хуситами боевые действия в Йемене и кампанию террористической деятельности, которую иранский режим ведет по всему региону", - утверждает ведомство.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к крупнейшему гуманитарному кризису в мире.