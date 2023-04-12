Техническая группа Ирана прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с посольствами

Подтверждая прибытие иранской делегации в Саудовскую Аравию, представитель Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению работы посольства Ирана перед проведением ритуалов хаджа в этом году, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«В качестве нового шага и в соответствии с реализацией соглашения между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией о возобновлении официальных отношений и дипломатической деятельности политических и консульских представительств двух стран, иранская техническая делегация сегодня в полдень среды прибыла в Эр-Рияд и была встречена официальными лицами Саудовской Аравии», - заявил Насер Канани в среду.

«Иранская делегация предпримет необходимые меры в составе двух рабочих групп в Эр-Рияде и Джидде для подготовки к возобновлению работы посольства и генерального консульства, а также работы постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации исламского сотрудничества», - сообщил представитель Министерства иностранных дел.

«Будут предприняты усилия по возобновлению работы представительств нашей страны перед ежегодными днями хаджа», - далее отметил Канани.