Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю

БАКУ /Trend/ - Иран выпустил первую партию баллистических ракет по Израилю.

Как передает Trend, об этом официальному государственному агентству Ирана (IRNA) сказал информированный иранский чиновник.

Сообщается, что баллистические ракеты были выпущены по целям, выявленным на территории Израиля.

Отметим, что что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.