Иран защищает свои национальные интересы от незаконного применения силы - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран, подтверждая свою приверженность Уставу ООН, международным принципам и целям, имеет волю защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от незаконного применение силы.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Ирана по поводу нападения Ирана на Израиль с применением ракет и БПЛА.

В заявлении говорится, что на основе права на самооборону, упомянутого в статье 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократные нападения Израиля на военных советников Ирана, официально действующих в этой стране по приглашению сирийского государства, в частности в ответ на военное нападение на дипломатический корпус Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года, Иран осуществил военные атаки на военные базы Израиля 14 апреля 2024 года.

В заявлении отмечается, что Иран без колебаний примет дополнительные защитные меры против любого акта военной агрессии и незаконного применения силы, если это будет необходимо.