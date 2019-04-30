В Иране в тоннеле произошел взрыв, есть погибшие (ВИДЕО)

30 апреля 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При взрыве в тоннеле Альборз на автомагистрали Тегеран-Север погибли три человека.

Об этом сказал координатор проекта автомагистрали Шуджа Мирзаиан, сообщает во вторник Trend.

По его словам, госпитализированы пять человек. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

По словам представителя Организации скорой помощи Ирана Муджтабы Халиди, взрыв произошел из-за утечки газа.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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