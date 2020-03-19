В Иране от коронавируса каждые 10 минут умирает один человек - Минздрав

БАКУ/Trend/ - По последней информации, в Иране от коронавируса каждые 10 минут умирает один человек.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в четверг Trend.

По его словам, кроме того, каждый час в стране заражается 50 человек.

Отметим, что до 18 марта министерство подтвердило заражение 17 361 человека, смерть 1 135 человек и выздоровление 5 710 человек.

Добавим, что накануне замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что каждый час в Иране заражается 43 человека, и каждый час в стране умирают 3 человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)