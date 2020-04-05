В Иране 300 медработников заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Иране 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ILNA, сказал генеральный директор департамента лечения Организации социального обеспечения Абульфаз Афарида.

По его словам, 10 из заразившихся коронавирусом медработников скончались. Он добавил, что в медицинском секторе Ирана работают примерно пять тысяч врачей, более 30 тысяч медработников.

Гендиректор отметил, что лечение пациентов, инфицированных коронавирусом в Иране, на 100 процентов бесплатное. От застрахованных лиц никакие средства не требуются. Однако у лиц не зарегистрированных в Организации социального обеспечения взимаются определенные средства.

"Что касается расходов на лечение каждого зараженного, то для лиц, которые не нуждаются в реанимации и особых услугах это обходится минимум в 4-5 миллионов риалов (примерно 95,2 - 119 долларов), а для лиц, нуждающихся в данных услугах, в 200-250 миллионов риалов (примерно 4,7 - 5,9 тысяч долларов)", - сказал он.

Отметим, что в Иране по состоянию на пятое апреля новым коронавирусом заражены 58 226 человек, 3 603 человек скончались, 22 011 человек выздоровели. Первое инфицирование коронавирусом в Иране было зарегистрировано 19 февраля.

(Автор: Эльнур Багышов)