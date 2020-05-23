В Иране коронавирусом были инфицированы еще 1 869 человек

БАКУ/Trend/ - За прошедшие сутки в Иране было выявлено 1 869 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в субботу Trend.

По его словам, общее число инфицированных COVID-19 достигло 133 521, состояние 2 633 человек оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 59 человек, и общее число скончавшихся от инфекции в Иране достигло 7 359 человек.

Он добавил, что на сегодняшний день от коронавируса вылечились 104 072 человека.

Для диагностирования коронавируса в стране проведено свыше 781 тысячи тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)