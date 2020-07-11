Австрия передала Ирану коллекцию исторических артефактов
Некоторые предметы из коллекции вывезенных из Ирана котрабандным путем исторических артефактов была возвращены представителю страны в Вене.
Об этом, как передает Trend cо ссылкой на İRNA, сообщила пресс-служба МИД Ирана.
"Представителю Ирана в Вене доставлена коллекция древних артефактов, которая была вывезена в Австрию контрабандным путем. Встреча состоялась в присутствии высокопоставленного представителя венской криминальной полиции", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
Представитель Ирана высоко оценил сотрудничество венской полиции, заявив, что это свидетельствует о глубине исторических и культурных связей между двумя странами.
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