Австрия передала Ирану коллекцию исторических артефактов

Некоторые предметы из коллекции вывезенных из Ирана котрабандным путем исторических артефактов была возвращены представителю страны в Вене.

Об этом, как передает Trend cо ссылкой на İRNA, сообщила пресс-служба МИД Ирана.

"Представителю Ирана в Вене доставлена коллекция древних артефактов, которая была вывезена в Австрию контрабандным путем. Встреча состоялась в присутствии высокопоставленного представителя венской криминальной полиции", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Представитель Ирана высоко оценил сотрудничество венской полиции, заявив, что это свидетельствует о глубине исторических и культурных связей между двумя странами.