В Иране от коронавируса скончались свыше 23 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 116 человек.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trendсо ссылкой на министерство.
По ее словам, таким образом в Иране от коронавируса уже скончались 23 029 человек.
Она отметила, что за последние сутки коронавирусом заразились 2 139 человек.
Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 399 940 человек, из них состояние 3 768 оценивается как тяжелое.
Садат Лари добавила, что за до сегодняшнего дня в Иране выздоровело 344 516 человек
Провинции Тегеран, Мазандаран, Гилан, Гум, Исфахан, Разави Хорасан, Восточный Азербайджана, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Язд, Занджан и Газвин считаются "красной" зоной.
До сегодняшнего дня тесты в Иране сдали более 3,53 млн человек.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)