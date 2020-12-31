В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 128 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 128 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 55 223 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 390 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 225 143 человек, из них состояние 5 039 оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 988 838 человек, проведено более 7,62 миллиона тестов на выявление коронавируса.