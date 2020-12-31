В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 128 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 128 человек.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 55 223 человек.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 390 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 225 143 человек, из них состояние 5 039 оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 988 838 человек, проведено более 7,62 миллиона тестов на выявление коронавируса.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане
Премьера грандиозного проекта Фаика Агаева! Победоносный Азербайджан, доблестная армия и единый народ (ВИДЕО)
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы уже можем отправлять и принимать первые грузы из Азербайджана в Турцию через территорию Армении и Нахчывана
Председатель Управления мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий направили обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям
Профессору Азербайджанского технического университета Рагиму Шукурову предоставлена персональная пенсия
Президент Азербайджана: В ближайшие дни мы приступим к строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, границы с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Многие из армянских вооруженных формирований, все еще находящихся на некоторых освобожденных землях, обезврежены
Начались поставки газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС, это большой шаг вперед в области энергобезопасности - Георгий Гахария
В Баку состоялась церемония награждения победителей международного конкурса "Защитим наш мир: традиции и обычаи Тюркского мира" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО/ВИДЕО)
АzTV представит редкие кадры документальной хроники периода Пограничного Движения в Нахчыване - Впервые (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания сотрудникам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности