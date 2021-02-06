За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 76 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 76 человек.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 58 412.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 983 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 459 370 человек, из них состояние 3 802 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 247 374 человека, проведено свыше 9,61 миллионов тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)