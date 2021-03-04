Третью партию вакцины "Спутник V" отправили в Тегеран

Третья партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг отправлена авиарейсом из Москвы в Тегеран. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Третья партия вакцины "Спутник V" была отправлена в четверг из Москвы в Иран, - цитирует посла агентство ISNA. - В ближайшее время в Тегеране будет запущено совместное производство вакцины "Спутник V". Иран сможет не только покрыть собственные потребности, но и обеспечить вакциной соседние страны".

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была отправлена в Тегеран 12 февраля, а первая - 4 февраля.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием "Спутника V". На первом этапе предполагается прививать работников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет.