В Иране за сутки от коронавируса скончались свыше 30 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончался 31 человек, зафиксировано 2 292 новых случая заражения.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 132 075 человек, а общее число заразившихся достигло 6 221 033 человек. Состояние 1 345 заболевших оценивается как критическое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 6 064 646 человек, проведено свыше 43,4 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 126 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 60,3 миллиона, вторую - 53,1 миллиона, третью - 12,5 миллиона человек.