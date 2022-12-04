В Иране оценили ущерб, нанесенный в результате протестов

БАКУ /Trend/ - По оценкам, в результате протестов с 18 сентября в Иране государственным и частным предприятиям, автомобилям, квартирам и т.д. был нанесен ущерб на сумму 17 трлн риалов (около 405 млн долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил в воскресенье замминистра внутренних дел Ирана Меджид Мирахмади.

По его словам, в ходе протестов магазины и рестораны были либо разграблены, либо сожжены. Он добавил, что расчеты велись во всех провинциях за исключением провинции Систан и Белуджистан. Ущерб в городе Захидан этой провинции чрезвычайно высок, поэтому нанесенный этому городу ущерб будет объявлен позже.

Замминистра сообщил, что по информации, полученной от пограничной таможни, последние события негативно отразились также на товарообороте страны. Проводится оценка в государственных учреждениях в связи со снижением товарооборота.

Отметим, что в знак протеста против убийства Тегеранской полицией нравов 16 сентября 22-летней Махсы Амини через несколько дней в нескольких городах Ирана начались акции протеста. Амини была задержана специальным подразделением полиции нравов, следящим за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в том, что она не носила хиджаб должным образом в соответствии с иранскими законами.

Именно после этого в Иране прокатилась волна протестов и протесты уже охватывают самые разные сферы, экономику, социальное неравенство, этническое неравенство и т.д.