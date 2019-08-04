Новый клип Арианы Гранде за сутки набрал более 20 миллионов просмотров

Клип Арианы Гранде Boyfriend, который певица выложила на YouTube, набрал более 20 миллионов просмотров за сутки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новая композиция – очередной пример сотрудничества Арианы Гранде и поп-дуэта Social House. В клипе певица яростно набрасывается на соперницу из ревности к молодому человеку.

В ответ на вопрос о том, что побудило ее написать эту песню, Ариана Гранде ответила в своем Твиттере: "Мне кажется, она о том, что происходит в жизни многих людей, которых я знаю! Люди хотят любить, но не хотят обозначать статус своих отношений, полностью доверяться и доверять кому-то и, вообще, разрешить себе полюбить кого-то сильно".

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