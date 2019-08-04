Новый клип Арианы Гранде за сутки набрал более 20 миллионов просмотров

4 августа 2019 02:31 (UTC+04:00)

Клип Арианы Гранде Boyfriend, который певица выложила на YouTube, набрал более 20 миллионов просмотров за сутки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новая композиция – очередной пример сотрудничества Арианы Гранде и поп-дуэта Social House. В клипе певица яростно набрасывается на соперницу из ревности к молодому человеку.

В ответ на вопрос о том, что побудило ее написать эту песню, Ариана Гранде ответила в своем Твиттере: "Мне кажется, она о том, что происходит в жизни многих людей, которых я знаю! Люди хотят любить, но не хотят обозначать статус своих отношений, полностью доверяться и доверять кому-то и, вообще, разрешить себе полюбить кого-то сильно".

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