В Баку прошел гала-вечер победителей конкурса "Новые романсы" (ФОТО)

18 октября 2017 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел гала-вечер победителей конкурса “Yeni romanslar” (Новые романсы), организованного телеканалом Mədəniyyət (Культура) Азербайджанского телевидения, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор телеканала Mədəniyyət, заслуженный артист Азербайджана и автор проекта “Yeni romanslar” Рамиль Гасымов отметил, что государством уделяется большое внимание и забота развитию культуры и сохранению национального наследия, наши достижения достойно представлены и пропагандируются в мире. Романсы занимают почетное место в национальной вокальной музыке как одни из лучших, наметивших основные черты национального стиля камерно-вокальной музыки.

"В Азербайджане проводятся значимые международные музыкальные фестивали с участием всемирно известных исполнителей, музыкантов и коллективов, которые широко освещаются в зарубежных СМИ. Этот конкурс призван внести свою лепту в развитие музыкальной жизни страны. Главная цель конкурса, объявленного среди композиторов,– пропаганда жанра романса и представление широкой общественности произведений талантливой молодежи. Из десяти лучших работ восемь принадлежат молодым композиторам, причем четверо из них были приняты на работу в Азербайджанское телевидение. Новые произведения, созданные в жанре романса, будут способствовать обогащению нашего музыкального искусства. Главная миссия Азербайджанского телевидения – патриотическое воспитание и просвещение молодежи, пропаганда высоких морально-нравственных ценностей, чувства любви к Родине и героизма во имя родной земли", - сказал Рамиль Гасымов.

Заслуженный деятель искусств Эльнара Дадашова отметила, что при создании произведений авторы должны были учитывать современные мотивы, идеологическую направленность и духовные ценности. В качестве слов к композициям можно использовать стихи классиков и молодых поэтов. Десять лучших работ будут отмечены денежными призами.

Зрителям были представлены лучшие работы конкурса в исполнении известных вокалистов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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