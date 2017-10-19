Молла Панах Вагиф – триста лет спустя...(ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 24 октября в 19.00, состоится вечер, посвященный 300-летию поэта и государственного деятеля (визирь) Карабахского ханства XVIII века, Моллы Панах Вагифа, сообщает Trend Life. Вечер организован телеканалом Mədəniyyət (Культура) Азербайджанского телевидения и Международным центром мугама при содействии Министерства культуры и туризма.

В концертной программе примут участие исполнители мугама Эхтирам Гусейнов, Абгюль Мирзалиев, Мамед Наджафов, Бабек Гулиев, Хатаи Гаджиев, Зейнал Ахмедов и Пярвиз Гасымов, которые выступят в сопровождении инструментального ансамбля “Aypara”. На вечере будут представлены газели Моллы Панах Вагифа.

Молла Панах Вагиф (1717 - 1797, Шуша) был одним из самых образованных личностей своего времени, владел арабским и персидским языками, изучал астрономию, приобрёл навыки зодчего. Примерно в 1769-1770 гг. Молла Панах оказался при дворе карабахского хана Ибрагим Халил-хана, стал главным визирем, пробыв на этой должности до конца своих дней.

Вагиф принимал участие в строительстве многих объектов в Шуше, среди которых были Ханский дворец, жилые здания и крепостные стены. Популярность Молла Панаха была настолько велика, что по сей день бытует поговорка: «Не всякий грамотей может стать Молла Панахом». На посту везиря Вагиф проявил незаурядные способности дипломата. При его участии был заключён оборонительный союз между Карабахом, Грузией, Талышским и Эриванским ханствами против Ирана. Он же был инициатором переговоров с Россией.

После смерти Вагифа рукописи его стихов были уничтожены или расхищены. Тем не менее, некоторые из стихов сохранились в памяти ашугов, а многие люди даже собирали и переписывали его произведения в особые тетради - джунги. Первый сборник со стихами поэта («Вагиф и его современники»), куда вошло 70 его поэтических произведений, был издан в 1856 году в Темир-Хан-Шуре историографом Мирза Юсуфом Карабахи.

Молла Панах Вагиф является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана средневековья и первым поэтом, новой реалистической, близкой к народному творчеству, поэзии. Его творчество оказало большое влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии. Поэтическое творчество Вагифа, открывшее новую страницу в азербайджанской поэзии, было близко к народу. Вагиф использует все классические формы восточной поэзии. Он пишет газели теджнисы, мухаммасы, мустезада, муашшара, мушаире, месневи и элегии. Однако особое место в его творчестве занимает поэтическая форма-гошма, взятая им из ашугского, народного творчества. Лирика поэта жизнерадостна, Вагиф трезво судит о реальной жизни, а её невзгоды стремится преодолеть силой разума, находя философский смысл даже в скорбях. Множество произведений посвящены любовной лирике.

(Автор: Вугар Иманов)