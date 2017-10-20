В Академии наук состоялось мероприятие, посвященное творчеству Фирангиз Ализаде (ФОТО)

20 октября 2017 13:22 (UTC+04:00)

При совместной организации Дома ученых Национальной Академии наук Азербайджана, отделений гуманитарных и общественных наук НАНА состоялось мероприятие, посвященное творчеству председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, профессора Фирангиз Ализаде.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, в мероприятии приняли участие деятели науки и культуры, представители общественности.

Открыв мероприятие вступительным словом, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал о богатом музыкальном творчестве Фирангиз Ализаде, как композитора, создавшего ценные произведения в различных музыкальных жанрах, а также о ее научной деятельности. Рассказав о больших заслугах Фирангиз Ализаде как пианистки, композитора, педагога и общественного деятеля, академик Иса Габиббейли подчеркнул, что в своих произведениях она не только пропагандирует музыкальную культуру Азербайджана, но и отражает исторические реалии нашей страны.

Затем академик Иса Габиббейли вручил Фирангиз Ализаде почетную грамоту НАНА по случаю ее 70-летнего юбилея.

Затем выступили директор Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА, академик Ягуб Махмудов и директор Дома ученых, доктор философии по истории Нурида Гулиева, которые рассказали о педагогической деятельности композитора, ее заслугах в развитии музыковедения и вкладе в пропаганду нашей культуры.

На мероприятии были заслушаны доклады профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Хаджар Бабаевой "Творчество Фирангиз Ализаде в контексте современной музыки", доктора искусствоведения, профессора Джамили Гасановой "Фирангиз Ализаде, как художественный руководитель международных фестивалей и концертных проектов", доктора философии по искусствоведению Кямили Дадашзаде "О проявлении этноспецифических концептов в творчестве Фирангиз Ализаде (на основе произведения "Мугамсаягы")".

В докладах говорилось об основных направлениях музыкального творчества композитора, операх, в которых художественное содержание и музыкальный язык оставляют единое целое.

В заключение прозвучали отрывки из произведений композитора.

Azernews Newspaper
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