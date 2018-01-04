Герои в коробках: в Баку пройдет выставка Бахрама Багирзаде

4 января 2018 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку пройдет персональная выставка заслуженного артиста Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера Бахрама Багирзаде ART IN BOXES-2, сообщает Trend Life.

Торжественное открытие выставки состоится в 17:00 26 января.

Напомним, что в апреле 2017 года в столичной галерее "1969" прошла выставка Бахрама Багирзаде под названием ART İN BOXES.

ART İN BOXES – это не просто творческий проект, это призыв задуматься о себе, о жизни, своих чувствах и поступках, абстрагироваться от проблем, жестких рамок, собственных страхов и хотя бы ненадолго почувствовать себя легко и свободно!

Герои работ Бахрама Багирзаде уместились в небольшие художественные коробки и представляют собой своеобразные миниатюры. У каждого из этих персонажей своя история, ведь, по словам автора, в этих художественных коробках накоплены его воспоминания, впечатления и эмоции.

(Автор: Джани Бабаева)

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