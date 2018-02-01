В Баку прошел праздничный вечер, посвященный Дню молодежи (ФОТО)

1 февраля 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел праздничный вечер, посвященный Дню молодежи-2 февраля, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Азербайджанской национальной консерваторией и Международным центром мугама.

На открытии вечера ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими и директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметили, что в формировании азербайджанской молодежи как современной, развитой, высокоинтеллектуальной ведущей силы однозначно важную роль играет молодежная политика, проводимая нашим государством. Благодаря государственной заботе для молодежи созданы все условия для раскрытия творческого потенциала и претворения идей в жизнь. Молодежь в нашей стране отличается активностью во всех сферах общественной жизни, играют важную роль в проведении политических, экономических, гуманитарных, социальных и культурных мероприятий.

На вечере молодые исполнители представили произведения мировых и азербайджанских классиков.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кинематографисты обсудили празднование 120-летнего юбилея азербайджанского кино
Культура 18:00
В Международном центре мугама отметят День молодежи
Культура 31 января 11:15
Обладатель красивого баритона Эльхан Ахадзаде…Жизнь во имя искусства (ФОТО)
Культура 30 января 16:43
Швейцарский Король буги-вуги зарядил бакинцев позитивной энергией (ФОТО)
Культура 29 января 14:02
В Баку пройдет вечер, посвященный 70 летию Эльхана Ахадзаде
Культура 25 января 14:48
Волшебные струны Элины Друх в подарок бакинцам (ФОТО)
Культура 24 января 17:59
В Баку состоялась презентация книги "Карабах-летопись веков" (ФОТО)
Культура 19 января 13:32
Эпос "Кероглу" представлен азербайджанскими ашугами (ФОТО)
Культура 17 января 15:49
В Международном центре мугама выступит известная российская скрипачка (ВИДЕО)
Культура 10 января 14:26
Вечера ашугской музыки – новый грандиозный проект Международного центра мугама
Культура 9 января 17:03
Посол итальянской музыки Луиза Селло провела новогодний концерт в Баку (ФОТО)
Культура 6 января 14:17
Проект "Вечера мугама" завершился грандиозным концертом (ФОТО)
Культура 29 декабря 2017 17:43
Вечера мугама в Баку
Культура 27 декабря 2017 09:51
Азербайджанская музыка, совершающая космическое путешествие (ФОТО)
Культура 26 декабря 2017 17:14
В Баку наградили победителей музыкального конкурса "Бюльбюль 120" (ФОТО)
Культура 25 декабря 2017 16:48
Из Карабаха в Париж (ФОТО)
Культура 21 декабря 2017 19:08
В Баку представлено искусство исполнения на духовых инструментах (ФОТО)
Культура 19 декабря 2017 15:25
В Баку отметили юбилей выдающегося исполнителя на таре (ФОТО)
Культура 16 декабря 2017 16:58