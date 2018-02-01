В Баку прошел праздничный вечер, посвященный Дню молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел праздничный вечер, посвященный Дню молодежи-2 февраля, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Азербайджанской национальной консерваторией и Международным центром мугама.

На открытии вечера ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими и директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметили, что в формировании азербайджанской молодежи как современной, развитой, высокоинтеллектуальной ведущей силы однозначно важную роль играет молодежная политика, проводимая нашим государством. Благодаря государственной заботе для молодежи созданы все условия для раскрытия творческого потенциала и претворения идей в жизнь. Молодежь в нашей стране отличается активностью во всех сферах общественной жизни, играют важную роль в проведении политических, экономических, гуманитарных, социальных и культурных мероприятий.

На вечере молодые исполнители представили произведения мировых и азербайджанских классиков.

(Автор: Вугар Иманов)

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