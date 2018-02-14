В Баку отметили Новый год по китайскому календарю ковровым искусством (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый проект Азербайджанского музея ковра под названием "Ковры и легенды" открылся выставкой под названием "Новый год по китайскому календарю", организованной совместно с посольством Китая в Азербайджане, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, представители дипломатических миссий.

На открытии вечера директор музея, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан Ширин Меликова, посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа, заведующий отделом учреждений культуры и народного искусства Министерства культуры и туризма Азербайджана Фикрет Бабаев отметили, что страны обладают древней историей, искусством и традициями, и открытие экспозиции является очередным мостом культуры между народами.

По китайскому календарю в 2018 году Год собаки наступает 16 февраля. Поэтому проект объединил экспонаты музея с изображением этого символа года. Изображения собак – один из привычных элементов мирового искусства, причем их смысловая нагрузка в разные эпохи и в искусстве различных народов варьируется от тотемной до сугубо бытовой.

В частности, в искусстве древнего Китая это широкий спектр образов, от изображений небесных защитников – мифологических собако-львов (собак Фу) на коврах, в живописи и в скульптуре до современных глиняных собачек – традиционного промысла Хуайян.

Не редкость изображения собак и на азербайджанских коврах. На выставке экспонатов Азербайджанского музея ковра, состоявшейся в рамках проекта, зрителям представлено несколько десятков Ширванских, Карабахских, Газахских ковров конца XIX – начала XX веков, в композициях и орнаментах которых так или иначе фигурируют собаки. Несколько ковров впервые представлены из запасников музея.

Экспозиция состоит из двух частей: в одной выставлены ковры такого типа, где изображения собак показаны реалистично, в другой – такие ковры, где эти изображения показаны символически, в зашифрованной форме. Среди таких азербайджанских ковров, где изображение собак выступают в стилизованной и даже фрагментарной форме, можно выделить ковры ковры «Мерезе», «Газах», «Ширван». На коврах подобного типа «собачьи» знаки могут носить уходящий в глубокую древность смысл, и прежде всего – тотемный.

Выставка «Ковры и легенды. Новый год по китайскому календарю» продлится до 28 февраля.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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