Вспоминая Эльзу Ибрагимову…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в Баку состоялось мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения известного композитора, народной артистки, заслуженного деятеля искусств Эльзы Ибрагимовой, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Директор музея, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая отделом музея Ханым Абдинова, рассказали о творчестве композитора, отметив ее вклад в музыкальную культуру Азербайджана.

Было подчеркнуто, что сочинения Эльзы Ибрагимовой любимы слушателями многих поколений. В ходе вечера брат Эльзы Ибрагимовой - Чингиз Ибрагимов подарил музею книгу "Песни", а также записанный к юбилею композитора диск.

В исполнении Фахри Кязыма Ниджата, Ровшана Гахраманова, Эмина Ахадова (фортепиано), Нармин Рзаевой (фортепиано), солистов Ансамбля старинных музыкальных инструментов (художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов) – заслуженных артистов Нурии Гусейновой, Тейюба Асланова и других прозвучали сочинения Эльзы Ибрагимовой.

Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в Гаджикабуле. Она выпускница музыкального училища имени Асафа Зейналлы и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (сегодня Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Эстрадные песни Эльзы Ибрагимовой исполняли известные певцы: Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. Ее творчество заслужило высоких отзывов известных композиторов - Тихона Хренникова, Георгия Свиридова, Отара Тактакишвили, Джовдета Гаджиева, Арифа Меликова, Мурада Кажлаева, Гара Гараева.

Композитор написала свыше ста песен на слова азербайджанских поэтов, десятки - на лезгинском языке. При этом, успевая писать музыку на стихи русских поэтов. Без преувеличения можно сказать, что ее творчества хватило бы на десятки композиторов. Композитором был написан цикл классических произведений, симфоническая поэма, оратория, вокально-инструментальные и камерные композиции, музыка к различным спектаклям. В ряду известных музыкальных сочинений выделяются оперы "Афет" (автор либретто - Гусейн Джавид) и "Горящие колыбели" (автор либретто - Рамиз Гейдар), в которой отображена боль Карабахской трагедии. Эльзе Ибрагимовой принадлежит музыка к гимну азербайджанских нефтяников, посвященная 130-летию национальной нефтяной отрасли.

Эльза Ибрагимова скончалась 11 февраля 2012 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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