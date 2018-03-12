Победитель "Евровидения" поддержал проект по аутизму в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре распространения книг Azerkitab прошла презентация книги Лалы Исмайловой "Autizm - ev şəraitində təlim" (Аутизм – обучение в домашних условиях), сообщает Trend Life. Презентация прошла при поддержке благотворительного общества “Ümid var”.

Одну из основных проблем для родителей особых детей представляют трудности с освоением основных навыков, которые у обычных детей формируются естественным образом. В основу книгу вошла методика Тара Делани, американского специалиста по работе с детьми с аутизмом, синдромомом Аспергера и трудностями обработки сенсорной информации. Методика Тара Делани, опираясь на психофизиологические возможности ребенка, способствует поэтапному освоению ребенком навыков: от базовых до наиболее сложных. Чтобы процесс занятий был психологически комфортным для каждого из участников, автор предлагает увлекательный игровой подход. Игры, сгруппированные по типам и уровням навыков, помогают развивать сенсорную систему, крупную и мелкую моторику, речевые и коммуникативные способности ребенка и тем самым создают условия для его адаптации в различных жизненных ситуациях, в том числе - в общении с окружающими людьми и при обучении в школе.

Автор издания Лала Исмайлова, у которой ребенок-аутист, сказала: "Аутизм – не приговор. Конечно, лучше иметь здорового, талантливого, красивого и успешного сына или дочь, но из того, что наши дети болеют, мы не перестаём любить их и желаем им счастья. С аутизмом надо и можно бороться".

Кстати, специалисты и эксперты в области аутизма отмечают: ранняя диагностика и ранее вмешательство приносят свои плоды и примерно в 50 %–60 % случаев позволяют к школе снять диагноз или вывести ребёнка в приемлемое для обучения в массовой школе состояние.

Выступившие на презентации психолог Кямаля Алиева, психолог-реабилитолог Ильхам Османлы, писательница Чинара Кочарли, председатель общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтан Эйналова и победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов, отметили важность реализации проектов по социальной реабилитации детей с аутизмом.

Сегодня довольно распространена идея о том, что аутизм – не болезнь. Просто эти дети, эти люди – другие. По-другому мыслят, по-другому видят мир, по-другому воспринимают информацию. Отчасти это так и есть: аутизм – не болезнь, а нарушение развития. Человек с аутизмом действительно воспринимает окружающий мир иначе, но самому ему это приносит множество страданий и проблем. Например, принято считать, что детей с аутизмом совершенно не интересуют другие дети. На самом деле, им очень не хватает общения, но они не знают, как наладить взаимодействие, потому что совсем не считывают социальный контекст, не понимают невербальную коммуникацию и не могут ориентироваться по обстановке. Например, такой малыш, желая общаться, может начать толкать других детей, задирать их. Или прыгать перед ребёнком, который его так или иначе заинтересовал, размахивая руками и смеясь. Нам с вами понятно, что так друзей он не заведёт. Но по-другому он не умеет. И требуется очень много времени и терпения со стороны взрослых, чтобы ему помочь.

На мероприятии аутист Хаган Алиев и его преподавательница Фируза Исмайлова показали гостям танцевальный номер на песню “Running Scared”, была также представлена композиция заслуженной артистки Тунзали Агаевой - гимна "Fərqliyəm", посвященного детям с аутизмом.

(Автор: Вугар Иманов)

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