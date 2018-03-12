Победитель "Евровидения" поддержал проект по аутизму в Баку (ФОТО)

12 марта 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре распространения книг Azerkitab прошла презентация книги Лалы Исмайловой "Autizm - ev şəraitində təlim" (Аутизм – обучение в домашних условиях), сообщает Trend Life. Презентация прошла при поддержке благотворительного общества “Ümid var”.

Одну из основных проблем для родителей особых детей представляют трудности с освоением основных навыков, которые у обычных детей формируются естественным образом. В основу книгу вошла методика Тара Делани, американского специалиста по работе с детьми с аутизмом, синдромомом Аспергера и трудностями обработки сенсорной информации. Методика Тара Делани, опираясь на психофизиологические возможности ребенка, способствует поэтапному освоению ребенком навыков: от базовых до наиболее сложных. Чтобы процесс занятий был психологически комфортным для каждого из участников, автор предлагает увлекательный игровой подход. Игры, сгруппированные по типам и уровням навыков, помогают развивать сенсорную систему, крупную и мелкую моторику, речевые и коммуникативные способности ребенка и тем самым создают условия для его адаптации в различных жизненных ситуациях, в том числе - в общении с окружающими людьми и при обучении в школе.

Автор издания Лала Исмайлова, у которой ребенок-аутист, сказала: "Аутизм – не приговор. Конечно, лучше иметь здорового, талантливого, красивого и успешного сына или дочь, но из того, что наши дети болеют, мы не перестаём любить их и желаем им счастья. С аутизмом надо и можно бороться".

Кстати, специалисты и эксперты в области аутизма отмечают: ранняя диагностика и ранее вмешательство приносят свои плоды и примерно в 50 %–60 % случаев позволяют к школе снять диагноз или вывести ребёнка в приемлемое для обучения в массовой школе состояние.

Выступившие на презентации психолог Кямаля Алиева, психолог-реабилитолог Ильхам Османлы, писательница Чинара Кочарли, председатель общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтан Эйналова и победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов, отметили важность реализации проектов по социальной реабилитации детей с аутизмом.

Сегодня довольно распространена идея о том, что аутизм – не болезнь. Просто эти дети, эти люди – другие. По-другому мыслят, по-другому видят мир, по-другому воспринимают информацию. Отчасти это так и есть: аутизм – не болезнь, а нарушение развития. Человек с аутизмом действительно воспринимает окружающий мир иначе, но самому ему это приносит множество страданий и проблем. Например, принято считать, что детей с аутизмом совершенно не интересуют другие дети. На самом деле, им очень не хватает общения, но они не знают, как наладить взаимодействие, потому что совсем не считывают социальный контекст, не понимают невербальную коммуникацию и не могут ориентироваться по обстановке. Например, такой малыш, желая общаться, может начать толкать других детей, задирать их. Или прыгать перед ребёнком, который его так или иначе заинтересовал, размахивая руками и смеясь. Нам с вами понятно, что так друзей он не заведёт. Но по-другому он не умеет. И требуется очень много времени и терпения со стороны взрослых, чтобы ему помочь.

На мероприятии аутист Хаган Алиев и его преподавательница Фируза Исмайлова показали гостям танцевальный номер на песню “Running Scared”, была также представлена композиция заслуженной артистки Тунзали Агаевой - гимна "Fərqliyəm", посвященного детям с аутизмом.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Победитель "Евровидения" снял в Баку клип "İ miss you" (ВИДЕО)
Звёздный мир 5 марта 20:02
В Азербайджане предлагается подготовить госпрограмму для больных аутизмом
Общество 22 января 16:03
Новогоднее настроение азербайджанских звезд (ФОТО)
Звёздный мир 4 января 16:31
Эльдар Гасымов в паутине из гирлянд: Новогоднее поздравление (ФОТО, АУДИО)
Звёздный мир 27 декабря 2017 16:25
Осеннее настроение Эльдара Гасымова (ФОТО)
Звёздный мир 26 сентября 2017 14:03
Эльдар Гасымов примет участие в одном из самых стильных мероприятий Казахстана (ВИДЕО)
Стиль 15 сентября 2017 16:44
Сценический номер Азербайджана самый обсуждаемый на "Евровидении" (ФОТО/ВИДЕО)
Интересное 13 мая 2017 09:31
В Баку впервые прошел необычный концерт детей с аутизмом "Зажги синим" (ФОТО)
Социум 2 мая 2017 18:31
В Баку впервые пройдет необычный концерт детей с аутизмом – хор, нагара, гимн
Социум 27 апреля 2017 15:25
Эльдар Гасымов выступит на масштабной вечеринке "Евровидения-2017" в Киеве
Звёздный мир 26 апреля 2017 13:17
В Баку пройдет концерт популярных эстрадных исполнителей "Страна огней" (ВИДЕО)
Культура 19 апреля 2017 12:09
Закат или рассвет ...Откровения Эльдара Гасымова (ФОТО)
Интервью 14 апреля 2017 16:29
Победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов выступил в Швеции (ФОТО)
Звёздный мир 21 сентября 2016 16:42
Как Аяз Бабаев воспользовался "подарком" Эльдара Гасымова (ВИДЕО)
Звёздный мир 22 июня 2016 16:57
Ученые развеяли миф об отсутствии морали и эмпатии у аутистов
Европа 29 марта 2016 19:01
"Обнимашки" азербайджанских звезд – международный праздник (ФОТО)
Звёздный мир 21 января 2016 14:48
Победитель "Евровидения" нашел в Баку новый талант (ВИДЕО)
Звёздный мир 11 декабря 2015 18:15
Тунзаля Агаева провела концерт "Цветы жизни" в поддержку детей-аутистов (ФОТО)
Культура 16 ноября 2015 14:15