Вальс на гануне: концерт в Азербайджанской национальной консерватории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории состоялся соло-концерт учащейся XI класса Одиннадцатилетней музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой, Президентской стипендиатки Бехнам Мехта Мухаммедализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры и туризма города Баку.

Вначале мероприятия начальник Главного Управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов наградил Бехнам Мехта Мухаммедализаде почетной грамотой за достигнутые достижения в творческой деятельности, и пожелал ей больших успехов в будущем.

В ходе концерта Бехнам Мехта Мухаммедализаде исполнила на гануне "Фантазию" из балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", "Вальс" Георгия Свиридова из кинофильма "Метель", "Венецианский карнавал" Никколо Паганини, "Элегию" Назима Аливердибекова, "Скерцо" Дадаша Дадашева, "Мугам-поэму" Фикрета Амирова и многие другие произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Исполнительское мастерство Мухаммедализаде произвело сильное впечатление на публику, все музыкальные номера были встречены бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева )

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