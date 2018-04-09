Айсель Мамедова спела "X my heart" в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве (Россия) в торгово-развлекательном комплексе VEGAS Кунцево состоялась pre-party конкурса "Евровидение-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. В рамках официальной вечеринки участница конкурса от России Юлия Самойлова представила поклонникам песню I Won't Break.

Перед гостями вечера также выступили представительница Азербайджана на "Евровидении-2018" Айсель Мамедова (AISEL), некоторые участники "Евровидения" текущего года. К мероприятию присоединились участники прошлых лет из разных стран, среди которых представительница Азербайджана на "Евровидении-2016", популярная певица Сямра Рагимли.

В ходе вечера Айсель Мамедова пообщалась с поклонниками, ответила на вопросы представителей СМИ, и исполнила свою песню "X my heart".

Напомним, что Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Джани Бабаева)

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