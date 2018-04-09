Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов проходит обследование в Германии

9 апреля 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный актер театра и кино Фахраддин Манафов находится на обследовании в одной из клиник Германии, сообщили Trend Life в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

"Фахраддин Манафов обратился за помощью к немецким врачам из-за проблем с позвоночником. Сейчас актер проходит обследование", - сообщили в театре.

Напомним, что 24 апреля 2016 года Фахраддин Манафов дебютировал на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, сыграв в спектакле «Казанова: Уроки любви». А в сентябре 2017 года состоялась премьера спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеско, в которой актер сыграл главную роль.

(Автор: Джани Бабаева)

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